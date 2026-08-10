Фридман — о переговорах Хьюза с «Миннесотой»: не вижу причин для паники

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и защитником Куинном Хьюзом о продлении договора.

«Считал, что Куинн Хьюз подпишет с «Миннесотой» контракт на три года и $ 18 млн за сезон. Но теперь люди начинают задаваться вопросом, что у них там происходит? Пока я не вижу причин для паники по поводу переговоров», — приводит слова Фридмана NHL Rumour Report в социальной сети Х.

26-летний защитник перешёл в «Уайлд» по ходу прошлого сезона. На его счету 53 (5+48) очка в 48 матчах регулярного чемпионата, а также 15 (4+11) очков в 11 играх в плей-офф. Срок действующего контракта Хьюза рассчитан до 30 июня 2027 года.