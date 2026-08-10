Экс-вратарь «Монреаля» Прайс рассказал, что играет в атаке в любительской лиге

Бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал, что играет на позиции форварда в любительской лиге. Хоккеист завершил карьеру в 2022 году, но его контракт был рассчитан до 30 июня 2026-го. В прошлом году вратаря обменяли в «Сан-Хосе Шаркс».

«Стараюсь поддерживать себя в приличной форме. Эта физическая активность намного приятнее, чем езда на велотренажёре в спортзале. Пока не скучаю по игре в воротах, но скучал по катку и по хоккею. Сейчас мне очень нравится играть в нападении. Это намного меньше нагружает мои суставы и психику.

Это не сверхконкурентная игра, я могу быть осторожен на льду. Обычно к пятнице моё колено само подсказывает мне, что нужно взять несколько выходных. Иногда оно опухает, иногда нет. В целом, думаю, что для человека, завершившего карьеру, чувствую себя довольно хорошо. Я спросил Майка Грира (генерального менеджера «Сан-Хосе». – Прим. «Чемпионата»), нужен ли им левый нападающий. Он ответил: «Вероятно, нет», — приводит слова Прайса сайт НХЛ.