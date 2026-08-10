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Черкас: в «Тракторе» у Кузнецова было бы больше ответственности перед болельщиками

Черкас: в «Тракторе» у Кузнецова было бы больше ответственности перед болельщиками
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал интерес к нападающему Евгению Кузнецову со стороны «Трактора» до подписания контракта с «Сибирью». Ранее 34-летний форвард подписал однолетний контракт с новосибирским клубом.

«Мне кажется, что «Трактор» для Евгения был бы дополнительной мотивацией. Всё-таки это его родной клуб, он в нём начинал, здорово играл, оттуда уехал в НХЛ. Мне кажется, у него было бы больше ответственности перед болельщиками и самим собой для того, чтобы показать очень хороший результат», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Ранее Кузнецов выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год. Нападающий — воспитанник челябинского клуба.

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