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Вратарь «Красной Армии» Хабаров назвал Бобровского любимым хоккеистом детства

Вратарь «Красной Армии» Хабаров назвал Бобровского любимым хоккеистом детства
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Вратарь «Красной Армии» Ерофей Хабаров рассказал о своих спортивных кумирах и увлечениях вне хоккея. В прошлом сезоне 17-летний хоккеист был включён в состав команды и попадал в заявку в качестве третьего голкипера.

— Твои спортивные достижения?
— Двукратный чемпион России, лучший вратарь первенства Москвы в сезоне-2025/2026.

— Как и почему стал заниматься хоккеем?
— Родители хотели научить меня кататься на коньках.

— Кто был твоим любимым игроком в детстве?
Сергей Бобровский.

— Кого бы ты назвал своим любимым игроком ЦСКА?
— Дмитрий Гамзин.

— Твои увлечения за пределами хоккея?
— Играю в большой теннис и футбол, люблю гулять, — приводит слова Хабарова сайт «Красной Армии».

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