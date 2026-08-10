Вратарь «Красной Армии» Хабаров назвал Бобровского любимым хоккеистом детства

Вратарь «Красной Армии» Ерофей Хабаров рассказал о своих спортивных кумирах и увлечениях вне хоккея. В прошлом сезоне 17-летний хоккеист был включён в состав команды и попадал в заявку в качестве третьего голкипера.

— Твои спортивные достижения?

— Двукратный чемпион России, лучший вратарь первенства Москвы в сезоне-2025/2026.

— Как и почему стал заниматься хоккеем?

— Родители хотели научить меня кататься на коньках.

— Кто был твоим любимым игроком в детстве?

— Сергей Бобровский.

— Кого бы ты назвал своим любимым игроком ЦСКА?

— Дмитрий Гамзин.

— Твои увлечения за пределами хоккея?

— Играю в большой теннис и футбол, люблю гулять, — приводит слова Хабарова сайт «Красной Армии».