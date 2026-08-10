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Инсайдер НХЛ Фридман высказался о будущем контракте Готье с «Анахаймом»

Инсайдер НХЛ Фридман высказался о будущем контракте Готье с «Анахаймом»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о будущем контракте нападающего Каттера Готье с «Анахайм Дакс». На данный момент 22-летний форвард является ограниченно свободным агентом без договора на следующий сезон.

«Я сторонник зарплаты в $ 15 или $ 16 млн за сезон. Вероятно, сейчас стороны рассматривают варианты. «Анахайму» через год придётся продлевать договор с Беккеттом Сеннеке, что будет непросто из-за зарплаты Лео Карлссона», – приводит слова Фридмана NHL Rumour Report в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате Готье провёл 76 матчей, в которых набрал 69 (41+28) очков. В плей-офф на его счету 12 игр и 12 (4+8) очков.

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