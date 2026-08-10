Бучельников вошёл в рейтинг лучших проспектов «Сент-Луиса» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Сент-Луис Блюз». Возглавил список 18-летний нападающий Тайнен Лоуренс, который был выбран под общим 11-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2026 года. Российский форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников занял девятое место.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Тайнен Лоуренс (18 лет, университет Бостона, NCAA).

2. Джастин Карбонно (19 лет, «Спрингфилд Тандербёрдс», АХЛ).

3. Адам Иржичек (20 лет, «Спрингфилд», АХЛ).

4. Мэддокс Дажене (18 лет, «Квебек Ремпартс», QMJHL).

5. Отто Стенберг (21 год, «Спрингфилд», АХЛ).

6. Милтон Гестрин (19 лет, «Брюнэс», Швеция).

7. Тео Линдштейн (21 год, «Спрингфилд», АХЛ).

8. Маркус Гидлёф (20 лет, «Лександ», Швеция).

9. Дмитрий Бучельников (22 года, ЦСКА, КХЛ).

10. Колин Ральф (20 лет, «Спрингфилд», АХЛ).

В рейтинг не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.