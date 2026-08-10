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«Всё будет зависеть от игрока». Коньков — о пробном контракте Ларионова-младшего со СКА

«Всё будет зависеть от игрока». Коньков — о пробном контракте Ларионова-младшего со СКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о подписании пробного контракта СКА с нападающим Игорем Ларионовым-младшим.

«Всё будет зависеть от игрока. Сможет ли он своими действиями разрешить ситуацию в свою пользу и подписать уже полноценный контракт? Очень часто всё зависит именно от игрока. Поэтому у Игоря Ларионова есть возможность, ему дали шанс.

Опять же, всё будет зависеть от того, как игрок подготовился и что он покажет. Сможет ли быть конкурентоспособным в этом составе? Атака у СКА очень приличная», — приводит слова Конькова «Советский спорт».

В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 24 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

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