Новиков: Овечкин — символ любви и преданности хоккею, про него можно писать диссертации

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал продление контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Ранее стороны заключили соглашение на один сезон.

«Думаю, что ждать чудес от Овечкина не стоит. Для нас это пример максимальных человеческих возможностей в хоккее. Это пример для всех хоккеистов НХЛ, поэтому они к нему относятся с таким уважением. Сегодня это символ хоккея на уровне Бобби Халла и Горди Хоу. Мы уверены в его бесстрашии и самоотдаче на льду.

Овечкин — символ любви и преданности хоккею. Человек достиг всего и всё равно бьётся в кровь, не жалея себя. Он берёт на себя больше, чем его партнёры, это дорогого стоит. Раз Овечкин столько лет играет в «Вашингтоне», значит, ему там комфортно. Поэтому его уважает руководство клуба.

Александра ценят за преданность и бесстрашие на льду. Зрители, которые приходят на хоккей, знают, что Овечкин при любой ситуации будет биться до конца и не будет жалеть себя. Про него можно писать целые научные диссертации. Получится целая книга, к чему нужно стремиться. У любого человека должен быть образец, на который нужно равняться», – приводит слова Новикова «Сила спорта».