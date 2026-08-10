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Валерий Белов высказался о переходе Степана Фальковского в «Локомотив»

Валерий Белов высказался о переходе Степана Фальковского в «Локомотив»
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов прокомментировал переход защитника Степана Фальковского в «Локомотив».

«Наверное, многие ждали Фальковского в «Шанхае», и в СМИ об этом писали, но он едет в «Локомотив». Я так понимаю, это желание Дмитрия Квартальнова, поскольку они знакомы по работе в сборной Беларуси.

Фальковский — это большой, опытный защитник, таких в лиге немного. Фактически — он и Никита Трямкин. Я так понимаю, Фальковский поможет в игре «пять на пять» и в меньшинстве. Он неплохо катается, у него длинные руки, поэтому это хорошее подписание с точки зрения глубины состава.

Мы видим, что у «Локомотива» до подписания Фальковского было шесть взрослых защитников плюс молодой Ульев. Поэтому с подписанием Фальковского у них восемь защитников плюс линия обороны добавила в опыте и габаритах», – приводит слова Белова «Сила спорта».

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