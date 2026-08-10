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The Athletic назвал россиян из НХЛ, которых первыми включат в Зал славы

The Athletic назвал россиян из НХЛ, которых первыми включат в Зал славы
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The Athletic в социальной сети Х представил список игроков Национальной хоккейной лиги, которые должны одними из первых получить место в Зале хоккейной славы в Торонто после окончания карьеры.

В списке 15 человек, среди них пять россиян — Сергей Бобровский («Торонто Мэйпл Лифс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Также в список попали Сидни Кросби («Питтсбург»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Виктор Хедман («Тампа»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Эрик Карлссон («Питтсбург»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»).

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