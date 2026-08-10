Тамбиев — о Ларионове: он не похож ни на одного тренера, у него своё видение хоккея

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев поделился мыслями о работе с Игорем Ларионовым в СКА. Тамбиев присоединился к тренерскому штабу армейцев по ходу прошлого сезона.

– Он крутой мужик, честно скажу. И не то что он меня пригласил [в СКА]. Он не похож ни на одного тренера. Понимаю, какие тренеры сейчас работают в КХЛ — я про русских тренеров. У Игоря Николаевича своё видение хоккея. Причём интеллигентное видение хоккея. Какой он был игрок, такой хоккей он и ставит.

Он не терпит дураков в команде. У него даже лозунг висит в зале: «В хоккей играют головой, а не ногами». Какой он есть на пресс-конференциях — это не показуха. Он такой и в команде. Он не любит глупости на льду. Любит, когда головой сыграно, когда решение заранее принимается, когда игроки умные.

Легионеры, которые приезжают, если они глуповатые, если не понимают, как читать игру, как быстро принять решение, — ему это просто не нравится. Ему говоришь: «Игорь Николаевич, так, как играла ваша пятёрка, вы обогнали время на 20 лет, потом вы в 40 лет ещё Кубки Стэнли поднимали».

Такой философии я ни у одного тренера не видел. Остальные тренеры мне читаемы, всё понятно.

– С этой философией Игорь Ларионов может выиграть Кубок Гагарина?

– Может. Ему нужны сильные помощники. Сильные помощники, которые дополнят его в каких-то моментах. Я верю, что он может выиграть, — сказал Тамбиев в видео на YouTube-канале «Наш хоккей».