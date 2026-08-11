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Евгений Кузнецов высказался о переходе в «Сибирь»

Евгений Кузнецов высказался о переходе в «Сибирь»
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Нападающий Евгений Кузнецов прокомментировал свой переход в «Сибирь». Нападающий прилетел в Минск, где проходят сборы новосибирской команды.

— С приездом в Минск, первые эмоции, впечатления от подписания контракта.
— Устал, долго добирался, и, к сожалению, не получилось с первых дней сборов здесь быть, потому что хотел сразу с командой начать работать. Слава богу, что получилось получить паспорт так быстро. Я не знаю, как получится завтра, но сегодня я просто без ног. Но с тренером общались. Играл против всех, в принципе, всех знаю и с нетерпением жду возможности выйти на лёд.

Дорогие болельщики, хотел бы пожелать вам в первую очередь здоровья, терпения, дешёвых билетов и ярких матчей, — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Сибири».

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