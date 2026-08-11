Кэри Прайс заявил, что «Монреаль» является претендентом на победу в Кубке Стэнли

Бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс заявил, что канадский клуб является претендентом на победу в Кубке Стэнли.

«Создаётся впечатление, что они претенденты на чемпионство. Но для того, чтобы это состоялось, должно сложиться очень многое», — приводит слова Прайса сайт НХЛ.

Вратарь не играет с 2022 года и тогда же фактически завершил карьеру из-за травмы колена. В его активе 361 победа в 712 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ за «Монреаль», что является рекордом клуба. В этом году Прайс был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее Кэри Прайс высказался о нынешних вратарях клуба — 25-летнем Якубе Добеше и 21-летнем Джейкобе Фаулере.