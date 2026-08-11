«Даже один его выход за все три периода — это будет событие». Степашин — об Овечкине в КХЛ

Член совета директоров и глава консультативного совета ФК «Динамо» Сергей Степашин рассказал о разговоре с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным о будущем хоккеиста.

— О чём вы с Александром говорили, вы ведь сидели недалеко на одной трибуне?

— Ему ведь осталось 11 шайб до «вечного» рекорда. Я у него спросил: «Саша, побьёшь Гретцки?» Он говорит: «Зачем вы меня обижаете? Зачем я тогда там ещё на год остался». И он, я уверен, ещё шайб 20 за сезон забросит и побьёт этот рекорд. И это достижение уже никто никогда в мире не превзойдёт.

— О своих планах после окончания контракта в НХЛ он не говорил?

— Нет, Саша вернётся в Москву, а дальше… Мы хотим, чтобы он, может быть, годик всё-таки поиграл за московское «Динамо», откуда он пошёл покорять Америку. Даже один его выход хотя бы на 5-6 минут за все три периода — это будет событие. Ему же не надо особо бегать — у него щелчок потрясающий, у него великолепное катание. Вон Роналду в таком же возрасте играет в футбол, — цитирует Степашина «Комсомольская правда».