«Всё спокойно, даже скучновато». Дмитрий Орлов — о жизни в Калифорнии

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов рассказал о своих впечатлениях о жизни в Калифорнии.

«Климат в Калифорнии очень хороший, весь год я там проходил в шортах. Очень доволен, никогда не мог подумать, что мне так понравится Сан-Хосе.

В плане жизни разница с другими штатами ощутима, тут всё дороже, налоги в Калифорнии большие. Всё спокойно, даже скучновато, но в то же время там спокойная жизнь с таким хорошим климатом. Есть места, где ты можешь абстрагироваться от хоккея», — приводит слова Орлова ТАСС.

В прошлом сезоне Орлов сыграл 82 матча, в которых забросил три шайбы и отдал 34 результативные передачи.