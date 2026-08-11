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Коньков высказался о приходе Епанчинцева и Терещенко в тренерский штаб СКА

Коньков высказался о приходе Епанчинцева и Терещенко в тренерский штаб СКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал назначение Вадима Епанчинцева и Алексея Терещенко в тренерский штаб СКА.

— Получится ли у Вадима Епанчинцева и Алексея Терещенко сработаться с Игорем Ларионовым, учитывая, что они придерживаются более оборонительного и системного хоккея?
— Вы знаете, вообще без обороны невозможно выигрывать и добиваться каких-то достижений. Мы много говорили про «Ак Барс». Посмотрите: команда сначала выстраивает надёжную игру в обороне, а потом уже игру в нападении. Опять же, без активных действий в каждой зоне ничего не получится, поэтому и надо находить баланс. Но этот баланс ищется исходя из того состава, который имеется в распоряжении тренерского штаба.

Кто в команде может забивать? Если недостаточно игроков, которые могут реализовывать моменты, значит, всё равно будет сдерживающий стиль. Если нападение мощное, то важно не закапываться в чужой зоне. Поэтому поиск баланса очень важен. И если у тебя тренерский штаб больше заточен на оборону, то это прежде всего игра на результат.

Вадим Епанчинцев уже имеет большой тренерский опыт работы в КХЛ. Алексей Терещенко — его можно назвать молодым специалистом, но у него колоссальный игровой опыт. И даже там, где он тренировал, он всё равно прекрасно понимает игру и требования. Я думаю, что в работе с молодёжью как раз такой специалист и будет помогать Игорю Николаевичу, — цитирует Конькова «Советский спорт».

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