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Кожевников: в карьере Гусева были лучшие тренеры России, физруками его не вдохновишь

Кожевников: в карьере Гусева были лучшие тренеры России, физруками его не вдохновишь
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации форварда Никиты Гусева. 31 мая у нападающего завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«Вялые переговоры по контракту Гусева связываю именно с кандидатурой тренера. Гусев и Тамбиев – несопоставимые величины для нашего хоккея. Но при этом тренер уже начал на игроке самоутверждаться в прессе, увлёкся байками про какую-то специальную предсезонку для Гусева.

Послушайте, Никита уже много лет в хоккее, знает, как готовиться, беготней его не удивишь и тем более не изменишь. В карьере Гусева были лучшие тренеры России, физруками его не вдохновишь.

Поэтому не сюрприз, что после всех этих выступлений переговоры были приторможены. Хоккейные люди всё прекрасно поняли!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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