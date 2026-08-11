Мама Овечкина рассказала о реакции на его новый контракт с «Вашингтоном»

Мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, высказалась о новом контракте форварда со столичным клубом.

«Безусловно, я рада, что Саша подписал новый контракт с «Вашингтоном», он проведёт ещё один сезон на высочайшем уровне. Рада, что он принял такое решение совместно со своей семьёй. Это жизнь, и семья должна быть заодно, вся семья должна думать о том, что и как будет получаться при том или ином решении. Он правильно сделал, что посоветовался с семьёй. У Саши прекрасная жена и прекрасные дети. Все они поддержали Сашу, и он принял решение провести ещё один сезон в НХЛ», — цитирует Татьяну Овечкину «РИА Новости Спорт».