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Данил Гущин рассказал, что категорически нельзя делать у Кудашова на льду

Данил Гущин рассказал, что категорически нельзя делать у Кудашова на льду
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Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин рассказал о работе под руководством главного тренера уральского клуба Алексея Кудашова.

– Алексей Николаевич Кудашов, какой это тренер, если одним словом?
– Требовательный.

– Что категорически нельзя делать у Кудашова на льду?
– Нельзя быть равнодушным, надо отдаваться в игре полностью, выкладываться, что в атаке, что в обороне. Мы всегда должны играть с головой, не терять шайбу в нужных местах. А так важно, чтобы все отрабатывали в обе стороны.

– А что по поводу тактики, модели игры, рисунка? Тебе нравится такой хоккей?
– Да, конечно, в принципе, всё нравится, всё отлично. Пока что находим общий язык, сыграемся. Посмотрим, что будет дальше, думаю, только лучше, поэтому в этом смысле всё хорошо, — цитирует Гущина «Сила спорта».

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