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Долженков: не сказал бы, что у Ги Буше есть какой‑то феномен, он просто необычный

Долженков: не сказал бы, что у Ги Буше есть какой‑то феномен, он просто необычный
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Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков высказался о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Вы уже полгода в «Авангарде». Ги Буше со стороны кажется чересчур эмоциональным, особенно по ходу матчей. Он такой же на тренировках?
— Конечно, он не орёт так, как на играх, но в то же время всегда эмоциональный. Все требования у него заточены под североамериканский хоккей, где он до России в основном работал. Для меня это первый опыт работы с иностранным тренером, мне очень понравилось.

— В чём феномен Ги Буше?
— Не сказал бы, что есть какой‑то феномен, он просто необычный, своеобразный тренер. Никто из российских тренеров не играл в 11 нападающих, никто так эмоционально не ведёт себя на лавке. Я был наслышан об эмоциональности Буше, поэтому для меня это суперновостью не стало. Да, немного непривычно было, но не прям сюрприз, — цитирует Долженкова «Матч ТВ».

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