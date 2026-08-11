Долженков: не сказал бы, что у Ги Буше есть какой‑то феномен, он просто необычный

Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков высказался о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Вы уже полгода в «Авангарде». Ги Буше со стороны кажется чересчур эмоциональным, особенно по ходу матчей. Он такой же на тренировках?

— Конечно, он не орёт так, как на играх, но в то же время всегда эмоциональный. Все требования у него заточены под североамериканский хоккей, где он до России в основном работал. Для меня это первый опыт работы с иностранным тренером, мне очень понравилось.

— В чём феномен Ги Буше?

— Не сказал бы, что есть какой‑то феномен, он просто необычный, своеобразный тренер. Никто из российских тренеров не играл в 11 нападающих, никто так эмоционально не ведёт себя на лавке. Я был наслышан об эмоциональности Буше, поэтому для меня это суперновостью не стало. Да, немного непривычно было, но не прям сюрприз, — цитирует Долженкова «Матч ТВ».