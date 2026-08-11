Третьяк не смог назвать кандидата на пост главы ИИХФ, которого поддержит ФХР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о целях организации на предстоящих выборах в исполком Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«На данный момент для нас самое главное — это выборы. Нам важно, чтобы человек ФХР вошёл в исполком ИИХФ, мы над этим очень много работаем. Важно, чтобы в исполкоме был наш человек, чтобы он знал, что происходит в федерации, и имел свой голос, а не только участвовал в онлайн-конференциях. Нам очень много помогает министерство спорта, все работают на этом уровне очень усиленно.

Сейчас не могу этого сказать [кого поддержит ФХР на выборах президента ИИХФ]. Мы смотрим, кто для нас является наиболее лояльным, кто может сделать для нас что-то, чтобы справедливость восторжествовала», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».