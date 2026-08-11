Кожевников: в КХЛ Кузнецов то зажигался, то пропадал, есть какая-то внутренняя проблема

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре форварда Евгения Кузнецова в КХЛ. Нападающий в сезоне-2026/2027 будет выступать за «Сибирь».

«Знаю масштаб таланта Евгения. К тому же у него вполне молодой по нынешним меркам возраст – 34 года. Плюс учтите уровень КХЛ, который, скажем мягко, средненький.

То есть налицо все факторы для доминирования Кузнецова. И в случае, например, с Александром Радуловым и Вадимом Шипачёвым эти факторы сработали — на этих игроках сегодня держится вся КХЛ, хотя они дали Евгению фору в пять-шесть лет.

Тем удивительнее, что в случае с Кузнецовым этого доминирования мы не видели – ни в СКА, ни в «Металлурге» с «Салаватом». Евгений то зажигался, то пропадал. Значит, есть какая-то внутренняя проблема. Комментировать её, влезать в чужие дела – не имею права», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.