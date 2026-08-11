«Меня пару раз останавливали копы, было жутковато». Гущин — о жизни в США

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин рассказал о взаимодействии с полицейскими во время жизни в США. Ранее форвард выступал в системах «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш».

– Ты говорил, что первые пару лет катался по российским правам, а потом уже получил местные права. Как там с вождением – местные гоняют, не гоняют? Есть лихачи, которых можно встретить в России?

– Нет, такого нет. Там всё более спокойно, размеренный темп жизни, то же самое и на дороге. Все соблюдают правила дорожного движения, где-то уступают. Так что в этом плане всё нормально, спокойно.

– А штрафы там большие за превышение скорости, допустим? Как вообще там взаимодействие с полицейскими?

– Честно, когда тебя останавливает полиция на машине, то становится страшно. Прямо, знаете, как в голливудских фильмах. Меня пару раз останавливали копы ради проверки документов, но было как-то жутковато. А в плане камер на скорость, допустим, там такого нет. Хотя в некоторых штатах, кстати, есть, но в целом их нет, да и у меня с этим всё нормально было. Я там не гонял, ездил спокойно, так что обошлось без штрафов, — цитирует Гущина «Сила спорта».