15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Меня пару раз останавливали копы, было жутковато». Гущин — о жизни в США

«Меня пару раз останавливали копы, было жутковато». Гущин — о жизни в США
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин рассказал о взаимодействии с полицейскими во время жизни в США. Ранее форвард выступал в системах «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш».

– Ты говорил, что первые пару лет катался по российским правам, а потом уже получил местные права. Как там с вождением – местные гоняют, не гоняют? Есть лихачи, которых можно встретить в России?
– Нет, такого нет. Там всё более спокойно, размеренный темп жизни, то же самое и на дороге. Все соблюдают правила дорожного движения, где-то уступают. Так что в этом плане всё нормально, спокойно.

– А штрафы там большие за превышение скорости, допустим? Как вообще там взаимодействие с полицейскими?
– Честно, когда тебя останавливает полиция на машине, то становится страшно. Прямо, знаете, как в голливудских фильмах. Меня пару раз останавливали копы ради проверки документов, но было как-то жутковато. А в плане камер на скорость, допустим, там такого нет. Хотя в некоторых штатах, кстати, есть, но в целом их нет, да и у меня с этим всё нормально было. Я там не гонял, ездил спокойно, так что обошлось без штрафов, — цитирует Гущина «Сила спорта».

Материалы по теме
Данил Гущин рассказал, что категорически нельзя делать у Кудашова на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android