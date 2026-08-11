«Хотел бы Макдэвида, можно и Баркова». Козлов — о трансферах «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в рамках открытой тренировки команды поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Хорошо сдали тесты, идёт третий микроцикл. Добавляем новые упражнения. Время для работы и «на земле», и на льду оставили прежнее. Молодёжь прошла с нами этот этап. Ей теперь проще понять, чему надо соответствовать.

– Когда ждать возвращения травмированных?

– Определённых сроков ещё нет. Хоккеисты тренируются по индивидуальной программе.

– Планируются ли новые трансферы?

– Место под позицию легионера есть, но это вопрос к руководству.

– Какого легионера хотели бы найти в центральную ось?

– Я хотел бы подписать Макдэвида. Можно и Баркова. Сейчас такая ситуация в стране и в мире, что многие выбирают Европу, нежели КХЛ.

– Когда приедет Родуолд?

– У него родилась дочь, с чем мы его поздравляем. 14 августа он присоединится к команде.

– Мы увидели новое сочетание с Шипачёвым, Жаровским и Сучковым. Означает ли это, что вы будете их и дальше использовать вместе?

– Это означает, что они вместе тренируются уже некоторое время.

– Алексеев вернулся в Уфу. Планируете использовать его в большинстве?

– Да, планирую.

– Какая задача на Кубок Республики Башкортостан?

– Мы всегда хотим побеждать перед своими болельщиками, – приводит слова Козлова «БИЗНЕС Online».