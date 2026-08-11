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Форвард Евгений Кузнецов провёл первую тренировку с «Сибирью»

Форвард Евгений Кузнецов провёл первую тренировку с «Сибирью»
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Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов провёл первую ледовую тренировку с новосибирским клубом, сообщает пресс-служба команды.

Фото: «Сибирь»

Фото: «Сибирь»

Фото: «Сибирь»

Фото: «Сибирь»

Фото: «Сибирь»

Напомним, форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал свой переход в «Сибирь». Нападающий прилетел в Минск, где проходят сборы новосибирской команды.

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