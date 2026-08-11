«Как я понял, обмен произошёл без согласия Никитина». Долженков — об уходе из ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков высказался про свой обмен из ЦСКА в омский клуб.

— Вы сказали, что обмен стал неожиданностью. А какая у вас была первая реакция? Кто сообщил об этом?

— Мне позвонил агент и сказал, что, скорее всего, меня обменяют в «Авангард». Я сначала не поверил, впервые у меня была такая непривычная ситуация. Да, был шок. После я приехал, поговорил с Игорем Валерьевичем Никитиным, он дал напутственные слова и сказал фразу: «Мужик должен везде доказывать независимо от обстоятельств. Пытаться и ещё раз пытаться. Тебя обменяют в «Авангард», доказывай там, что ты приехал не просто так, а нужен команде». Поэтому в Омск я ехал с чётким пониманием, что нужно работать, работать и ещё раз работать.

— Как Никитин отреагировал на обмен?

— Он сказал, что, как и все в тренерском штабе, не хотел меня менять. Но, как я понял, обмен произошёл без согласия Никитина и он не особо был доволен этим переходом. То есть в этом процессе он не участвовал и даже не думал об этом, так как моя фамилия не была в списке на обмен.

— С каким чувством покидали ЦСКА, где прошли всю систему клуба? Для вас это явно не чужая команда. Как попрощались с ребятами?

— Двоякие чувства были. Вроде и тепло, ведь именно за ЦСКА я дебютировал в КХЛ и многое прошёл, но в то же время они своего воспитанника отдали. С ребятами попрощался душевно, ведь я многих долго знал, со многими общался, — цитирует Долженкова «Матч ТВ».