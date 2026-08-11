Жаровский: после лагеря «Монреаля» чувствую себя нормально, готов к предсезонке КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал о проведённом межсезонье.

— Летом успел отдохнуть от хоккея. После тренировочного лагеря «Монреаля» чувствую себя нормально, я готов к предсезонке в КХЛ. В первые дни сборов самым сложным был эирбайк, а так, упражнения стал чуть активнее, чем в том году. Вадим Шипачёв мне подсказывает, огромное удовольствие, когда рядом есть такие люди. Хотелось бы вместе с ним сыграть в сезоне.

Раньше смотрел по телевизору, как выступали Евгений Кузнецов и Шипачёв, а сейчас получилось с ними сыграть.

— Чем вызвано решение сменить маску на визор?

— Ещё в прошлом году я сказал, что в следующем сезоне попробую. Пока меня устраивает, — цитирует Жаровского сайт КХЛ.