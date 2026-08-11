«Сделать это в правильный момент способны только лучшие». Пономарёв о камбэке «Локомотива»

Форвард «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о поражении в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (3-4).

— Сейчас уже понимаешь, что привело к исходу в той серии с «Локомотивом»?

— Сейчас, да, конечно, понимаем. Пропустили, сделали ошибки, надо будет делать правильные выводы из этого и в следующий раз поступить наоборот. Потом, уже в сезоне, имея личные примеры, когда сделал что-то неправильно, вспоминаешь этот момент, кажется, что это доля секунды, но внутри тебя это долгий момент. Сразу воспоминание возникает: «Так, ладно. Вот так мы не делаем, потому что мы вот в тот раз видели, к чему это привело». И в следующий раз поступаешь уже по-другому, так, как надо поступить.

Я уверен, что мы все внутри команды сделаем правильные выводы, посмотрим на это со стороны уже на предсезонке, посмотрим, какие были ошибки допущены. Уверен, что мы станем на порядок сильнее, потому что речь не только про физические ошибки, но и где-то, может быть, немножко мы стратегически проиграли, ментально, характером. Забить за 33 секунды и потом забить ещё раз физически может любой игрок, но сделать это в правильный момент могут только лучшие игроки.

— Помнишь, где в этот момент был? Какие мысли были в голове?

— Я на лавке был, конечно, помню, как Шалунов забил. Я только пришёл со смены, понятно, что расстроенный, так как пропустили. Вбрасывание в средней зоне было. Хотелось просто отдышаться. Верил в победу, честно. В такие моменты никогда даже не задумываешься и пытаешься все эти паразитные мысли не пускать себе в голову, потому что они на квантовом уровне существуют, как я уже говорил. Негативные мысли, как насекомые, начинают размножаться. Возможно, они закрадываются от одного к другому постепенно, и к хорошему точно это не приводит. Надо, чтобы все были на позитиве и приносили только позитивных тараканов внутрь нашей команды, — цитирует Пономарёва сайт КХЛ.