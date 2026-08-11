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«Обратно всегда есть возможность вернуться». Набоков — о переходе в «Колорадо»

«Обратно всегда есть возможность вернуться». Набоков — о переходе в «Колорадо»
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Российский голкипер Илья Набоков рассказал о своём переходе в систему «Колорадо Эвеланш».

— Василию Глотову, когда он уходил из СКА, закрывали доступ в «Хоккейный город». К вам отношение поменялось после того, как вы стали игроком «Колорадо»?
— Нет. Как я ко всем хорошо отношусь, так и ко мне. Шутят, конечно, в духе «Когда обратно?», но не более (улыбается).

— Так когда обратно?
— В ближайшее время не планирую! Надеюсь задержаться в НХЛ.

— Пункт о досрочном возвращении в Россию у вас есть в контракте?
— Нет. Есть цель, есть мечта. Нужно что-то новое пробовать в жизни. Обратно всегда есть возможность вернуться. Лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и жалеть.

— Удалось потренироваться с основным составом «Эвеланш»?
— К сожалению, нет. У нас не пересекались графики: когда команда АХЛ играла дома, «Эвеланш» были на выезде, — цитирует Набокова Sport24.

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