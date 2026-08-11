Алексеев — о переходе в «Салават»: надо перезагрузить карьеру, в том числе ментально

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев на открытой тренировке поделился впечатлениями от предсезонной подготовки.
– Впечатления от возвращения в Уфу только положительные. Что изменилось за пять лет? На входе в арену Face ID поставили, прикольно (улыбается). Город стал больше застраиваться, больше зданий, много ресторанов, парков.
– Насколько сложно проходит предсезонная подготовка?
– Много катания, борьбы. Все ребята выкладываются, все хотят попасть в состав. Мы проделываем достаточно хорошую работу, всё идёт полным ходом.
– Насколько предсезонка в команде КХЛ отличается от того, что вы делали в Северной Америке?
– В принципе всё то же самое, добавились только вечерние тренировки. Все делают акцент на давление и катание.
– Какие причины сподвигли к тому, чтобы вернуться в КХЛ?
– Надо перезагрузить карьеру, в том числе ментально перезагрузиться. Всё впереди, посмотрим, как всё сложится.
– В каких компонентах прибавили за это время за океаном?
– Стал побольше, добавил в защите, зубы потерял (улыбается).
– В НХЛ нечасто выходили в спецбригадах. Насколько отвыкли от этого?
– Да нет, давали почувствовать, на тех же тренировках, так что всё нормально, не сильно отвык.
– Был ли разговор с Виктором Козловым о том, как он будет вас использовать на льду?
– Нет, пока не было, всё впереди, — цитирует Алексеева пресс-служба «Салавата Юлаева».