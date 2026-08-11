Третьяк: ИИХФ совершает ошибку, МОК следит за тем, как федерации относятся к его указаниям

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игнорирование Международной федерацией хоккея (ИИХФ) рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

«Они совершают ошибку. МОК, кстати, даёт деньги на развитие хоккея. ИИХФ получает большие деньги от МОК за то, что федерация участвует в Олимпиаде. Я думаю, что МОК следит за тем, как спортивные федерации относятся к указаниям комитета. Верим в лучшее», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце июля совет ИИХФ отклонил запрос Федерации хоккея России разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/2027.