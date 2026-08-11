15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: ИИХФ совершает ошибку, МОК следит за тем, как федерации относятся к его указаниям

Третьяк: ИИХФ совершает ошибку, МОК следит за тем, как федерации относятся к его указаниям
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игнорирование Международной федерацией хоккея (ИИХФ) рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

«Они совершают ошибку. МОК, кстати, даёт деньги на развитие хоккея. ИИХФ получает большие деньги от МОК за то, что федерация участвует в Олимпиаде. Я думаю, что МОК следит за тем, как спортивные федерации относятся к указаниям комитета. Верим в лучшее», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце июля совет ИИХФ отклонил запрос Федерации хоккея России разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/2027.

Материалы по теме
Третьяк не смог назвать кандидата на пост главы ИИХФ, которого поддержит ФХР
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android