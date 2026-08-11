Пономарёв: следующий год будет за «Авангардом», это на каком-то квантовом уровне внутри

Форвард «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал про цели команды на следующий сезон.

— Василий, расскажи про свою историю перехода в «Авангард». Понимал ли, что это клуб, цель которого только Кубок Гагарина?

— Конечно, понимал, я думаю, наши цели совпали в этом. Клуб очень амбициозный, задача либо кубок, либо «спасибо, не надо». Вот и я точно с таким же подходом живу: награждают только первое место, а все остальные остаются за бортиком и заканчивают сезон на минорной ноте. Я рад, что я оказался в этой организации. Я уверен, что мы выиграем Кубок Гагарина. Нужно только поднабраться терпения, и я думаю, что следующий год будет за нами.

— Эта мысль про следующий год, она витает в воздухе в команде? Её произносят вслух, или это само собой разумеющееся?

— Мне кажется, что это на каком-то квантовом уровне внутри раздевалки витает и все внутри себя ощущают это. Мы все здесь боремся за кубок. Мы здесь не просто выходим поиграть, получить удовольствие и хорошо провести время с друзьями. В нашей раздевалке все максималисты, все спокойны, кто-то чуть больше эмоций показывает, кто-то больше привык держать это в себе, но по всем ощущается, от всех чувствуешь энергию, что все заточены на кубок. Всё остальное не про тех игроков, которые находятся в нашей раздевалке, — цитирует Пономарёва сайт КХЛ.