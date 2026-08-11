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Сошников — о «Тракторе»: североамериканский тренер — один из важных факторов для меня

Сошников — о «Тракторе»: североамериканский тренер — один из важных факторов для меня
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал о работе с главным тренером команды Скоттом Гордоном. Хоккеист находится в челябинском клубе на пробном контракте.

— Какие первые впечатления от работы со Скоттом Гордоном?
— Одним из важных факторов, что я подписал даже просмотровый контракт с «Трактором», было то, что здесь североамериканский тренер. Мне очень нравилось работать с тренерами за океаном, а также с Бобом Хартли в «Авангарде». Я получал удовольствие от работы с ними. Интенсивные, короткие тренировки — мне это знакомо.

— Как всё изменилось в «Тракторе» за время вашего отсутствия?
— Состав почти весь изменился, но всё, что вокруг (столовая, раздевалка, зал), осталось тем же самым. И всё на самом высоком уровне.

— Как вы относитесь к тому, что в составе «Трактора» теперь много молодых игроков?
— Мы ещё играть не выходили, просто тренируемся пока. Могу только сказать, что команда быстрая, а игра уже всё покажет.

— «Трактор» с этим составом может решать высокие задачи?
— Какой бы состав ни был молодой, в любом случае надо ставить самые высокие цели и максимально требовать от себя, — приводит слова Сошникова «РБ Спорт».

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