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«Готовлю себя к тому, что без АХЛ не обойтись». Вратарь Набоков — о сезоне в «Колорадо»

«Готовлю себя к тому, что без АХЛ не обойтись». Вратарь Набоков — о сезоне в «Колорадо»
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Российский голкипер Илья Набоков высказался о предстоящем сезоне в системе «Колорадо Эвеланш».

— Понятно, что обещания в клубах НХЛ нужно делить на два, но как вам в «Колорадо» обрисовывают перспективы предстоящего сезона?
— В клубе сказали: «Нам нравится твоя игра, приезжай, очень ждём, шанс обязательно будет».

— Какое количество игр в АХЛ посчитаете приемлемым?
— Хотелось бы, конечно, играть в НХЛ. При этом я понимаю, что в Северной Америке совсем другой хоккей, к нему нужно привыкнуть. К тому же в системе «Колорадо» хорошие вратари. Готовлю себя к тому, что без АХЛ не обойтись, но при этом постепенно заходить в НХЛ. Хочу какое-то количество игр сыграть за «Эвеланш» в предстоящем сезоне, чем больше — тем лучше, — цитирует Набокова Sport24.

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