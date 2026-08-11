Форвард «Салавата Юлаева» Сучков высказался о тренировках в одном звене с Шипачёвым

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о ходе межсезонья и взаимодействии с новичком уфимской команды Вадимом Шипачёвым.

— Какие первые впечатления от тренировок? Что было самым сложным?

— Самым сложным были тесты, как всегда. Но через это надо пройти. Тренерский штаб смотрит, в каком состоянии мы прибыли. Это важно. Сейчас уже непростые тренировки, мы под нагрузками.

— Вас наигрывают в звене с Шипачёвым. Каково это — с таким мастером вместе выходить?

— Я должен делать свою работу. В том году был Женька Кузнецов. Есть понимание, как с ним играть. Будем общаться и находить «химию». Это всегда почётно.

— Игра то с Шипачёвым, то с Кузнецовым подстёгивает или добавляет ответственности?

— Сто процентов добавляет ответственности. Я должен понимать, что нужно больше дорабатывать, а не думать, как подыграть Шипачёву. Надо концентрироваться на себе и на том, что говорит тренерский штаб, — цитирует Сучкова пресс-служба клуба.