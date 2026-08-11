«Есть абсолютно всё». Гущин сравнил условия работы в «Автомобилисте» с условиями в НХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин сравнил условия работы в екатеринбургском клубе с условиями в Национальной хоккейной лиге. Ранее форвард выступал в системах «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш».

– Если сравнивать условия работы в «Автомобилисте», ту же арену, это топ-уровень, как в НХЛ?

– В целом да, плюс-минус всё то же самое. У нас даже есть криокамера, я правда пока ей не пользовался, но условия очень хорошие, есть абсолютно всё.

– А если сравнивать питание на арене и качество продуктов в НХЛ и здесь?

– Мне всегда нравилась домашняя еда, поэтому при любой возможности старался брать суп или какое-нибудь пюре, котлеты. Видимо, потому что я привык именно так есть дома, поэтому. А что касается питания у нас на арене, то всё классно – топовое питание. Еда вкусная, продукты свежие. Очень удобно, потренировался, поел, — цитирует Гущина «Сила спорта».