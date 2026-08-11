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Бывший защитник минского «Динамо» Шинкевич вошёл в тренерский штаб «Динамо-Олимпик»

Бывший защитник минского «Динамо» Шинкевич вошёл в тренерский штаб «Динамо-Олимпик»
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Пресс-служба хоккейного клуба «Динамо-Олимпик» объявила о кадровых изменениях в тренерском штабе. Экс-защитник Илья Шинкевич, сыгравший более 400 матчей за минское «Динамо» в КХЛ, будет отвечать за работу с игроками обороны.

Шинкевич — воспитанник минской «Юности». В КХЛ дебютировал в сезоне-2009/2010 в составе минского «Динамо», за которое в общей сложности провёл 417 игр в Континентальной хоккейной лиге, и это лучший показатель среди защитников «зубров» в истории КХЛ.

Всего в лиге на его счету 496 матчей и 55 (15+40) набранных очков за минское «Динамо» и подольский «Витязь». В 2020 году хоккеист принял участие в Матче звёзд КХЛ. Выступал за национальную команду Беларуси на пяти чемпионатах мира.

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