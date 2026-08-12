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Андрей Назаров высказался о межсезонье в КХЛ и скором старте нового чемпионата

Андрей Назаров высказался о межсезонье в КХЛ и скором старте нового чемпионата
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Известный тренер Андрей Назаров оценил ход предсезонной подготовки команд Континентальной хоккейной лиги.

«Трансферная кампания в клубах КХЛ завершена на 99%: осталось лишь несколько хоккеистов, которые до сих пор без работы. Наступает период активных тренировок и предсезонных сборов. Здорово, что команды проводят сборы не только в России, но и в Беларуси, тем самым поддерживая наших добрых друзей и соседей. Летом ледовые арены, как правило, простаивают, поэтому их аренда, а также аренда гостиниц и оплата питания приносят хорошую прибыль принимающей стороне.

Не за горами начало регулярного чемпионата КХЛ. 5 сентября станет для наших болельщиков красным днём в календаре: именно в эту дату стартует новый сезон. С нетерпением ждём матча открытия между «Локомотивом» и «Трактором». Вообще же грядущий чемпионат обещает стать одним из самых интересных, конкурентных и непредсказуемых за последнее время. Наши топ-клубы, словно огромные грузовики, рванут к заветной цели — Кубку Гагарина — с первого же тура. Пусть победит сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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