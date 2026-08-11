Гущин: Екатеринбург — лучший город мира для меня. В Нью-Йорке и Москве все куда-то спешат

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин назвал родной Екатеринбург лучшим городом и назвал несколько городов, где ему было бы комфортно жить.

– Для меня Екатеринбург вообще лучший город мира. У нас действительно классный, комфортный город, красивый. Я здесь родился, это моя родная земля, и мне здесь максимально комфортно. Есть абсолютно всё для жизни, и город развивается, строится.

– А если сравнивать, допустим, Екатеринбург с Нью-Йорком?

– Нью-Йорк просто большой город, в принципе, как и Москва. Много людей, все куда-то спешат, бегут, опаздывают. Там не пройти, тут не проехать, пробки вечные из машин и людей. Нет, безусловно, Нью-Йорк — хороший город, красивый, он мне понравился.

– А какой бы ещё город отметил?

– Наверное, Сан-Хосе, мне там очень нравилось. Классный город, приятно было там играть. Также Сан-Диего, опять же, было классно. Ну и Майами, наверное, выделил бы.

– А почему? Из-за погоды, из-за архитектуры?

– В первую очередь да, климат. И если брать, допустим, Майами, то там очень классный пляжный отдых. Можно позагорать, полежать, прогуляться, по ресторанам походить. А если брать Калифорнию, то в Сан-Хосе, в Сан-Диего очень красиво, там и горы, и океан – просто красота. Там даже классно просто позагорать, походить по песку, погулять, поиграть на песке в волейбол или футбол – самая тема. И даже просто на океан посмотреть, полюбоваться видами, — цитирует Гущина «Сила спорта».