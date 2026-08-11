15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гущин: Екатеринбург — лучший город мира для меня. В Нью-Йорке и Москве все куда-то спешат

Гущин: Екатеринбург — лучший город мира для меня. В Нью-Йорке и Москве все куда-то спешат
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин назвал родной Екатеринбург лучшим городом и назвал несколько городов, где ему было бы комфортно жить.

– Для меня Екатеринбург вообще лучший город мира. У нас действительно классный, комфортный город, красивый. Я здесь родился, это моя родная земля, и мне здесь максимально комфортно. Есть абсолютно всё для жизни, и город развивается, строится.

– А если сравнивать, допустим, Екатеринбург с Нью-Йорком?
– Нью-Йорк просто большой город, в принципе, как и Москва. Много людей, все куда-то спешат, бегут, опаздывают. Там не пройти, тут не проехать, пробки вечные из машин и людей. Нет, безусловно, Нью-Йорк — хороший город, красивый, он мне понравился.

– А какой бы ещё город отметил?
– Наверное, Сан-Хосе, мне там очень нравилось. Классный город, приятно было там играть. Также Сан-Диего, опять же, было классно. Ну и Майами, наверное, выделил бы.

– А почему? Из-за погоды, из-за архитектуры?
– В первую очередь да, климат. И если брать, допустим, Майами, то там очень классный пляжный отдых. Можно позагорать, полежать, прогуляться, по ресторанам походить. А если брать Калифорнию, то в Сан-Хосе, в Сан-Диего очень красиво, там и горы, и океан – просто красота. Там даже классно просто позагорать, походить по песку, погулять, поиграть на песке в волейбол или футбол – самая тема. И даже просто на океан посмотреть, полюбоваться видами, — цитирует Гущина «Сила спорта».

Материалы по теме
Данил Гущин рассказал, что категорически нельзя делать у Кудашова на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android