Каменский оценил предложенных The Athletic кандидатов из России в Зал славы хоккея

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о российских кандидатах на включение в Зал хоккейной славы. Ранее издание The Athletic опубликовало список из 15 игроков НХЛ, которые после завершения карьеры должны быть включены в Зал хоккейной славы в Торонто. В списке оказалось пять россиян — Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Никита Кучеров, Евгений Малкин и Андрей Василевский.

«Наши звёзды. Чего тут комментировать? Заслуженные люди — своей игрой доказали, что они достойны. Кто если не они? Русская школа не умирает, а, наоборот, расцветает. Мы это видим и в нашей лиге, и в молодёжном хоккее. Ждём, когда нас на международную арену вновь вернут, чтобы показывать свой уровень. Но нас, видимо, боятся», — цитирует Каменского ТАСС.