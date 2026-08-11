Коньков ответил на вопрос, нужен ли Никита Гусев московскому «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о ситуации форварда Никиты Гусева. 31 мая у нападающего завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«Нужен ли Никита Гусев московскому «Динамо»? Такой игрок подходит любой команде. Никита может принести пользу, но нужно его правильного использовать. Не делать из него игрока четвёртого звена и заставлять отбирать шайбу, потому что это креативный хоккеист, который может сделать игру и результат даже в одиночку в каких-то моментах. Здесь стоит задача, чтобы руководство команды и главный тренер определили, нужен ли им такой игрок, и далее уже договориться по условиям.

Насколько проблема для тренеров, что игрок к старту сборов не подписал соглашение? Для такого опытного игрока это не должно стать проблемой. Естественно, Гусев на диване не сидит, а тренируется. Идеально, конечно, когда игрок проходит сборы и находится с командой. Но мы говорим про Никиту — это опытный хоккеист, который прекрасно знает, как себя готовить к сезону», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».