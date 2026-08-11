«Адмирал» заключил контракт с вратарём Никитой Бояркиным

«Адмирал» заключил однолетний контракт с вратарём Никитой Бояркиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 Бояркин выступал за «Барыс» и сыграл 15 матчей, отразив 90% бросков. 27-летний Бояркин за карьеру в КХЛ сыграл 103 матча, в которых одержал 24 победы с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,64.

Бояркин не играл в матче КХЛ с 15 февраля до 1 декабря 2025 года. В марте 2025 года вратарь перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода. Бояркин всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл в составе казахстанского «Барыса».