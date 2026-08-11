«Спартак» стал двукратным обладателем Кубка Александра Овечкина

В Московской области определились победитель и призёры Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских академий и школ России 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир среди детских команд ОвиCUP, который проводится в Подмосковье с 2018 года, в этом году собрал 24 лучшие детско-юношеские хоккейные команды России.

Финальное противостояние и игра за третье место проходили на льду «Арены Мытищи» имени В. Шалимова. Перед началом главных игр финала состоялся традиционный гала-матч с участием команд легендарных хоккеистов и звёзд спорта, которые возглавили Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Завершился матч с ничейным счётом — 8:8.

На закрытие турнира в Мытищи приехал губернатор Московской области. Андрей Воробьёв пообщался с юными хоккеистами, поприветствовал участников и гостей соревнований, вместе с Александром Овечкиным сделал символическое вбрасывание шайбы. На торжественной церемонии также выступили двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мама легендарного хоккеиста Татьяна Овечкина.

После звёздного матча на лёд вышли юные хоккеисты, которые прошли через всю турнирную сетку и этапы плей-офф на пути к призовым местам и главному трофею – Кубку Александра Овечкина.

За третье место боролись команды «Академия Михайлова» (Тула) и казанский «Ак Барс». Бронзовым призёром стала тульская команда, обыграв соперника со счётом 2:1.

В финале встретились «Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Ярославль). По итогам турнира новыми обладателями Кубка Овечкина стала московская команда, одержав победу со счётом 4:0. Отметим, что это вторая победа спартаковцев на турнире: впервые хоккеисты завоевали кубок в 2024 году.