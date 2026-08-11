Ротенберг: условия для развития хоккея в Подмосковье не хуже, чем в Мичигане

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сравнил условия для развития хоккея в Подмосковье и в Мичигане. В субботу Кубок Овечкина завершился в Подмосковье, где состоялся финал и гала-матч с участием звёзд спорта.

«Московская область сейчас является большим хоккейным кластером, где бесплатно занимаются тысячи детей. Здесь много площадок, много льда, есть интернаты и все инструменты для развития детей и образования. Честно могу сказать, что условия не хуже, чем в самом известном кластере мира в Мичигане, где выросли многие звёзды американского хоккея. Это поможет нашим детям в будущем также стать звёздами мирового хоккея, наряду с Сашей Овечкиным, Евгением Малкиным и другими», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».