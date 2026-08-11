В «Нефтехимике» ответили на вопрос, почему сорвался трансфер Евгения Кузнецова

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Евгения Кузнецова, который в итоге подписал контракт с «Сибирью».

— Одним из громких трансферов «Нефтехимика» в это межсезонье мог стать приезд нападающего Евгения Кузнецова. Почему не получилось завершить сделку до конца?

— Мы обозначали условия стороне Евгения Кузнецова, которые могли предложить. Наше предложение действовало до 1 августа, мы ждали ответа. Когда в последний раз мы созвонились, нам сказали: в «Нефтехимике» Кузнецова не ждать.

— Насколько я правильно понимаю, предложение «Нефтехимика» по финансам не увеличилось с того момента, как его обозначили впервые?

— Да, всё верно. Предложение не увеличивалось по деньгам с момента, как оно было направлено.

— Игорь Гришин тем не менее хотел его всё-таки видеть в составе?

— Да, хотел, но и Игорь Владимирович чётко понимал, какие условия клуб может предложить Кузнецову. Мы с ним разговаривали на этот счёт, и он с пониманием отнёсся, — цитирует Марчинского «Реальное время».