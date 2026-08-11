В Москве откроют Центр подготовки арбитров КХЛ на базе одного из вузов

Московский государственный университет спорта и туризма и Федерация хоккея Москвы подписали соглашение о стратегическом партнёрстве – начиная с 2026 года при вузе будет работать Центр подготовки арбитров КХЛ.

Улучшение качества судейства – одна из стратегических задач лиги. Для её решения необходима профессиональная подготовка арбитров, чтобы, приходя в МХЛ, судьи обладали определёнными навыками и компетенциями. Для решения этих задач создаётся Центр подготовки арбитров КХЛ, который будет осуществлять обучение судей.

В церемонии подписания соглашения приняли участие президент КХЛ Алексей Морозов и ректор МГУСиТ Наталья Масягина. Набор абитуриентов для обучения пройдёт с 15 августа по 15 сентября 2026 года – им предстоит сдать тесты по общей физической и ледовой подготовке, а также пройти тестирование на знание хоккейных правил. Обучение будет осуществляться в двух группах: без опыта судейства и с опытом судейства детских соревнований от одного сезона. Старт курса запланирован на 15 сентября, планируется, что поток абитуриентов составит до 50 человек.