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«В последний момент всё сорвалось». Сошников — о неудачных переговорах с «Динамо»

«В последний момент всё сорвалось». Сошников — о неудачных переговорах с «Динамо»
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал о ходе переговоров с челябинским клубом. Хоккеист находится в челябинском клубе на пробном контракте.

– Как проходили ваши переговоры с «Трактором»?
– Мы разговаривали ещё в межсезонье, и потом появилась эта возможность. Сказали: «Давай попробуем просмотровый контракт». Я был не против, я знаю организацию, людей в клубе и город. Я верю в свои силы и буду пробиваться.

– Как вы отнеслись к тому, что контракт просмотровый?
– Я расцениваю это как предсезонную подготовку. Если буду нужен команде, то контракт предложат.

– У вас ведь были переговоры и с московским «Динамо»?
– Да, в течение всего лета, но в последний момент всё сорвалось. Агент общался, а в подробности я не вдавался. Как получилось, так получилось, и я рад, что вернулся в Челябинск. Надеюсь, здесь всё получится, — приводит слова Сошникова «РБ Спорт».

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