Алексей Морозов высказался о создании Центра подготовки арбитров КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал создание Центра подготовки арбитров на базе Московского государственного университета спорта и туризма.

«Подготовка судейского резерва – важнейшая задача, и мы уверены, что стратегическое партнёрство с Московским университетом спорта и туризма и Федерацией хоккея Москвы поможет в её решении. На данном этапе нам необходимо самостоятельно взращивать судей, начиная со старта карьеры, чтобы обеспечить их обучение на высоком уровне.

Центр подготовки арбитров КХЛ – проект под эгидой лиги, в рамках которого рассчитываем на постоянной основе готовить судейские кадры, которые в дальнейшем смогут дебютировать в КХЛ и МХЛ с должным уровнем знаний и умений», – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.