Канадский новичок «Трактора» Легаре рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ

Новичок «Трактора» Натан Легаре объяснил, почему принял предложение челябинского клуба. Ранее в своей карьере канадский форвард выступал в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

— Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?

— Предложение оказалось очень интересным для меня. Я слышал много хорошего про «Трактор» и КХЛ. Я знаю бывшего тренера команды Рафаэля Рише, и он положительно оценивал клуб. Также я общался с несколькими франкоговорящими ребятами, которые выступают за другие команды, и они говорили, как им нравится КХЛ. По условиям, по отношению к игрокам эта лига похожа на НХЛ. Так что мне было нетрудно согласиться на предложение «Трактора».

— Вам повезло, что главный тренер команды североамериканец?

— Да, Скотт (Гордон) и Брэндон (Деннис) очень помогают мне в первых тренировках в России. Хотя надо отметить, что все в тренерском штабе хорошо говорят по-английски. Что, конечно, серьёзно поможет мне в адаптации.

— В Челябинске сравнивают вас с Бадди Робинсоном, который выступал здесь раньше. Вы тоже будете играть в силовой хоккей?

— Я буду играть в свой хоккей. Я умею играть жёстко и буду защищать партнёров по команде. Также буду стараться забивать голы и отдавать передачи. В общем, буду делать всё, что попросит тренерский штаб, — играть в большинстве, в меньшинстве, в первом звене, в четвёртом. Я готов к совершено любой роли в команде. И сейчас для меня главное адаптироваться к новому для себя хоккею. Я буду стараться показывать свою лучшую игру в каждом матче, что, надеюсь, поможет нам побеждать, — цитирует Легаре «РБ Спорт».