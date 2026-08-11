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Фетисов: скоро россиян будет гораздо больше в Зале славы хоккея, чем других европейцев

Фетисов: скоро россиян будет гораздо больше в Зале славы хоккея, чем других европейцев
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о российских кандидатах на включение в Зал хоккейной славы. Ранее издание The Athletic опубликовало список из 15 игроков НХЛ, которые после завершения карьеры должны быть включены в Зал хоккейной славы в Торонто. В списке оказалось пять россиян – Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Никита Кучеров, Евгений Малкин и Андрей Василевский.

«Для меня это немного удивительно, что сейчас подняли эту тему – ещё до завершения ими карьеры. Да, это признание отечественной, советской школы хоккея, чему остаётся только порадоваться. Скоро там наших будет гораздо больше, чем других европейцев», — цитирует Фетисова ТАСС.

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